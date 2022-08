Preparação do `clássico` foi feita "sem Matheus Nunes" e com `nuances` diferentes

"A semana foi preparada sem o Matheus. Já sabíamos disso, o negócio foi concluído na segunda-feira e só começámos a preparação na terça-feira. A equipa não muda muito, mudam algumas características. Alterámos um bocadinho, dá outras nuances e ajuda a equipa a encontrar outros caminhos para vencer jogos", explicou o treinador `leonino`.

Em conferência de imprensa de antevisão ao embate no Estádio do Dragão, o técnico não quis abrir o jogo sobre o substituto do internacional português na partida de sábado, para não ajudar Sérgio Conceição, embora considere que isso não mudará a abordagem portista.

"Não muda muito na abordagem do FC Porto, mas vamos manter as características do substituto até à hora do jogo. Temos uma ideia, alguém vai jogar e vai estar preparado para ajudar a equipa a vencer o jogo", afirmou Rúben Amorim.

Lembrando que a saída de Matheus Nunes para os ingleses do Wolverhampton, por 45 milhões de euros, mais cinco em variáveis, tornou a semana "estranha e diferente", o treinador procurou reorganizar o grupo e focar as atenções no `clássico`, perante uma equipa com "muitos pontos fortes" e que esteve mais concentrada para o confronto.

"[FC Porto] Não sofre golos, são muito competentes nos momentos do jogo e, quando ganham a bola, são muito perigosos. Sabemos da importância do jogo. Já tivemos um empate, jogamos em casa do campeão, mas foi uma semana normal", frisou o técnico.

Rúben Amorim continuou com os elogios ao adversário, sobretudo ao treinador Sérgio Conceição, esperando um FC Porto "forte nas bolas paradas e nas transições" e que, "às vezes, deixa [o adversário] sair um bocadinho para depois saltar na pressão e criar dificuldades na transição", o que permite aos `dragões` serem uma equipa "muito inteligente e madura".

"O FC Porto não é uma equipa totalmente diferente, apenas um pouco. O Fábio Vieira e o Vitinha davam um jogo mais refinado, mas isso leva tempo. Também nos vai levar tempo a substituir o Matheus. A base do FC Porto está lá, não muda muito e sabemos o que vamos encontrar, um estádio cheio também e gostamos desses desafios", disse.

Durante a semana, o avançado cabo-verdiano Jovane Cabral foi reintegrado no plantel `leonino`, o que motivou uma explicação por parte de Amorim: "A saída do Matheus também ajudou um bocadinho, pois, caso o Pedro Gonçalves desça uma ou outra vez [para o meio-campo], ficamos com menos um jogador. É mais um para ajudar. Mais vale ir buscar jogadores que temos dentro de casa para fazer face a algumas ausências".

O Sporting, que soma quatro pontos ao fim de duas jornadas, visita o FC Porto, um dos líderes da tabela, com seis, a par de Benfica, Boavista e Vitória de Guimarães, em jogo da terceira ronda, no Estádio do Dragão, no Porto, às 20:30 de sábado, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.