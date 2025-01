Presidente do Cruz Azul fala em ofertas insultuosas e ridículas do FC Porto

"Tivemos algumas conversas [com o FC Porto], mas as ofertas foram insultuosas e ridículas. Desta forma, não pode ser. Informámos que tinham de pagar a [cláusula de] rescisão do contrato, porque as propostas não contemplam os nossos interesses", começou por contar o presidente do emblema mexicano, Víctor Velázquez, à ESPN México.

O dirigente revelou ter dito ao mais provável sucessor de Vítor Bruno no FC Porto para aguardar até que os dois emblemas se entendessem, mas o técnico, de 39 anos, decidiu rumar à `Cidade Invicta`, onde deverá chegar no sábado.

"Disse a Martín para esperar, mas ele decidiu pegar nas malas e ir embora. Vamos proceder legalmente e estamos a tratar com a nossa equipa de advogados. Temos de ver o que implicam as leis do trabalho e da FIFA", lamentou, antes de desejar as "maiores felicidades" ao argentino na "nova etapa".

No dia de hoje, Martín Anselmi foi informado pelo Cruz Azul de que não existe acordo para a sua saída do clube mexicano e que corre o risco de sanções.

Numa carta enviada a Anselmi, a que a agência EFE teve acesso, o departamento jurídico do Cruz Azul comunicou ao treinador que este não estava autorizado a viajar.

"Tem um contrato válido, devidamente registado na Federação Mexicana de Futebol, sobre o qual não existe acordo para a rescisão antecipada, nem acordo para uma transferência para um clube terceiro", refere o documento.

Na missiva, o emblema `azteca` avisa que o técnico deve comparecer nos trabalhos da equipa, correndo o risco de entrar em "incumprimento do contrato".

"Lamentamos profundamente este comportamento da sua parte, ainda mais quando esta instituição sempre deu o devido e total cumprimento às suas obrigações contratuais, além de lhe proporcionar todo o apoio para o seu crescimento profissional", acrescenta.

Na chegada a um aeroporto mexicano, Anselmi referiu que tinha a informação de que o acordo entre os clubes estava perto de estar concluído e que faltavam apenas detalhes para se tornar o novo treinador do FC Porto, algo que o Cruz Azul não confirma.

Na quinta-feira, depois da derrota dos `dragões` frente ao Olympiacos (1-0), na Liga Europa, o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, confirmou que o clube estava em negociações para contratar Martín Anselmi.

Anselmi é o escolhido para suceder a Vítor Bruno no comando técnico do FC Porto, numa altura em que a equipa é orientada de forma interina por José Tavares, coordenador da formação dos `dragões`.