Presidente do FC Porto satisfeito pelo impacto ofensivo do reforço Samu

"Tem colaborado, tem trazido os resultados que esperávamos de uma contratação com aquele peso e tem correspondido às expectativas", apontou o dirigente, em declarações aos jornalistas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em Pedras Rubras, no concelho da Maia.



Contratado no verão aos espanhóis do Atlético de Madrid por 15 milhões de euros (ME) fixos, Samu soma 11 golos em outros tantos jogos pelo FC Porto, quatro dos quais na fase de liga da segunda prova continental de clubes da UEFA, da qual é o melhor marcador.



Em entrevista publicada na mais recente edição da revista Dragões, na terça-feira, o avançado internacional sub-21 espanhol recordou o processo sigiloso até assinar pelo FC Porto, mostrando-se "eternamente agradecido pelo esforço" da direção liderada por André Villas-Boas.



"Foi uma operação complicada, que queríamos muito fazer e, felizmente, conseguimos. Acabámos por trazê-lo e é bom sentir que os jogadores têm capacidade para render imediatamente quando chegam ao FC Porto", prosseguiu o líder máximo 'azul e branco'.



Samu integra a convocatória de 26 jogadores designada pelo treinador Vítor Bruno para o embate com a Lazio, do lateral esquerdo português Nuno Tavares, que ganhou as três primeiras partidas na Liga Europa e reparte a liderança com Tottenham e Anderlecht.



"Temos a perspetiva de um jogo difícil com a Lazio, que está num momento forte e é a primeira classificada. Espero o melhor para o FC Porto", direcionou André Villas-Boas, numa altura em que os romanos também acompanham Atalanta e Fiorentina no grupo dos terceiros classificados do campeonato italiano, todos com 22 pontos, a três do líder isolado Nápoles, ao fim de 11 jornadas.



O FC Porto, 15.º colocado, com quatro pontos, visita a Lazio, integrada no trio de líderes, com nove, na quinta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Olímpico, em Roma, capital de Itália, em desafio da quarta de oito jornadas da fase de liga da Liga Europa, sob arbitragem do búlgaro Georgi Kabakov.



"Esperamos aproveitar o bom momento da equipa. Que seja um bom jogo e que o FC Porto traga a vitória", finalizou, ao evocar a série de seis triunfos e oito jogos sem perder nas diversas provas dos vencedores da Taça UEFA em 2002/03 e da Liga Europa em 2010/11.



Nas jornadas anteriores da segunda competição de clubes da UEFA, o FC Porto perdeu fora com o campeão norueguês Bodo/Glimt (2-3), empatou na receção aos ingleses do Manchester United (3-3) - que passarão a ser comandados a partir de segunda-feira por Rúben Amorim, treinador do campeão português Sporting - e derrotou em casa os alemães do Hoffenheim (2-0).



O percurso dos 'azuis e brancos' contempla ainda as receções aos dinamarqueses do Midtjylland (12 de dezembro) e aos gregos do Olympiacos (23 de janeiro de 2025), vencedores da Liga Conferência, intercaladas com as visitas aos belgas do Anderlecht (28 de novembro) e aos israelitas do Maccabi Telavive (30 de janeiro do próximo ano).



Os oito primeiros classificados da reformulada fase regular da Liga Europa qualificam-se diretamente para os oitavos de final, tal como os vencedores dos play-offs disputados a duas mãos entre as equipas posicionadas do nono ao 24.º lugares, enquanto as restantes ficam eliminadas.