Quatro basquetebolistas saem do FC Porto

“Toney Douglas, Xeyrius Williams, Phil Fayne e Luís Silva terminam contrato e não vão integrar o plantel orientado por Fernando Sá em 2025/26”, precisou o clube.



O FC Porto terminou a época 2024/25 como vice-campeão, após perder no play off final com o Benfica, numa temporada em que venceu a Supertaça, diante dos encarnados, e a Taça de Portugal, frente ao Sporting.