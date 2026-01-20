Rafa renova com equipa do hóquei do FC Porto até 2027

Desde 2009 no FC Porto, Rafa, de 34 anos, já conquistou sete campeonatos de hóquei em patins, cinco Taças de Portugal, cinco Supertaças, uma Elite Cup, uma Liga dos Campeões, uma Taça Intercontinental e uma Taça Continental ao serviço dos ‘dragões’.



“Esta renovação significa muito para mim, aqui sinto-me em casa. É aqui que eu quero estar, é aqui que me sinto bem. Perceber que ano após ano o FC Porto continua a contar comigo e com o meu trabalho é muito gratificante, sem dúvida, porque sempre me disseram que mais difícil do que chegar a este patamar era conseguir manter-me aqui durante muitos anos e a verdade é que os anos vão passando e eu continuo por cá. Isso enche-me de orgulho e de satisfação”, disse aos canais do clube.



Depois de ter feito a formação no Óquei de Barcelos, Rafa transferiu-se em 2009 para os ‘azuis e brancos’, que o emprestaram em três ocasiões, com passagens por HC Braga e Valongo, além de um regresso aos barcelenses.



Pela seleção portuguesa, da qual se despediu após o último Europeu, Rafa fez 113 jogos, nos quais marcou 81 golos, conquistando um Mundial (2019), dois Europeus (2016 e 2025) e duas Taças das Nações (2016 e 2019).



Rafa recebeu o Dragão de Ouro para atleta do ano na última gala do clube, mas, em final de contrato, o seu nome ainda chegou a ser noticiado como possível reforço do Benfica, acabando agora por renovar com os ‘azuis e brancos’.