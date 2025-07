Reforço Jan Bednarek já integrado nos trabalhos de pré-época do FC Porto



Vila Nova de Gaia, Porto, 29 jul 2025 (Lusa) - O defesa polaco Jan Bednarek já integrou hoje o treino do FC Porto, no dia seguinte à sua oficialização como novo reforço dos 'azuis e brancos', informou o clube da I Liga portuguesa de futebol.



Durante a manhã de hoje, a recém-chegada aquisição portista marcou presença no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, sob as ordens do técnico Francesco Farioli, enquanto Francisco Moura continua afastado por lesão, em regime de tratamento e trabalho de ginásio.



Jan Bednarek, de 29 anos, vinculou-se ao FC Porto por quatro temporadas, até junho de 2029, e ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (ME), chegando proveniente do Southampton, despromovido da Premier League em 2024/25, por 7,5 ME.



Com 69 internacionalizações e um golo pela seleção principal da Polónia, o sétimo reforço portista para 2025/26 juntou-se ao guarda-redes João Costa (ex-Estrela da Amadora), ao lateral-direito Alberto Costa (ex-Juventus, Itália), ao defesa-central croata Dominik Prpić (ex-Hajduk Split, Croácia), ao espanhol Gabri Veiga (ex-Al Ahli, Arábia Saudita) e ao dinamarquês Victor Froholdt (ex-Copenhaga), ambos médios, e ao extremo espanhol Borja Sainz (ex-Norwich, Inglaterra).



Na quarta-feira, o FC Porto retoma as sessões de treino bidiárias, estando agendado um jogo particular frente ao Famalicão.