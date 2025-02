Reforços ajudam FC Porto B a vencer Académico de Viseu

Os 'dragões' chegaram rapidamente aos 2-0, com o alemão Leonardo Vonic, titular pela primeira vez, a inaugurar o marcador, logo no primeiro minuto, e o bielorrusso Melnichenka a aumentar, aos 12. Diogo Almeida reduziu, aos 38, de grande penalidade, Vonic 'bisou' aos 77, novamente de penalti, e Paulinho fechou a contagem, aos 84.



A equipa viseense, que também apresentou uma cara nova, o guarda-redes Bruno Brígido, reduziu aos 38, por intermédio de Diogo Almeida, na conversão de uma grande penalidade.



A segunda parte rendeu mais dois golos, o primeiro dos quais na sequência de um penálti para o FC Porto B, que Leonardo Vonic transformou no 3-1.



A equipa viseense não se ficou, procurou sempre a baliza contrária e acabou por reduzir a diferença no marcador através de Paulinho, que acorreu a um cruzamento da esquerda para o segundo poste da baliza portista e marcou de cabeça.