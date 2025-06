Ricardo Ares deixa de ser treinador do hóquei em patins do FC Porto

A saída de Ricardo Ares, de 50 anos, é tornada oficial na semana seguinte à conquista do título, na final disputada com o campeão europeu Óquei de Barcelos.



"Quatro temporadas e nove títulos depois, o momento da despedida. Obrigado e felicidades, Ricardo Ares", refere a nota publicada pelo campeão, nas redes sociais.



O basco esteve aos comandos da equipa o tempo suficiente para conquistar uma Liga dos Campeões, uma Taça Intercontinental, uma Taça Continental, três campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Elite Cup.



Antes de chegar ao 'dragão', Ares orientou a seleção de Espanha, como técnico principal e adjunto, a seleção de Espanha feminina, que liderou na conquista dos Campeonatos do Mundo e da Europa, o Vic e o Voltregá.