Ricardo sem limitações e apto para a deslocação do FC Porto a Braga

Lusa 25 Ago, 2017, 15:43 | FC Porto

De acordo com a nota publicada no sítio dos `dragões`, a recuperação total de Ricardo foi a principal novidade da sessão de preparação, pelo que o avançado brasileiro Soares constitui agora o único caso clínico no plantel `azul e branco`.

Soares, que se ressentiu de uma mialgia na coxa direita no jogo com o Estoril, fez treino condicionado e trabalho de ginásio, no dia em que o defesa Diogo Dalot treinou às ordens de António Folha, integrado no plantel do FC Porto B.

Os `dragões` regressam aos treinos pelas 10:00 de sábado, de novo no Olival, com uma sessão à porta fechada, após a qual Sérgio Conceição, pelas 12:30, fará em conferência de imprensa a antevisão do jogo com o Sporting de Braga.

O FC Porto integra o quarteto dos líderes invictos da I Liga, juntamente com Benfica, Sporting e Rio Ave, todos com nove pontos, enquanto o Sporting de Braga é quinto, com seis.