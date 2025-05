Rodrigo Mora eleito o melhor do mês

O jovem jogador dos "dragões", que atingiu os 18 anos em 5 de maio, recolheu 19,84% dos votos dos treinadores da I Liga, a mesma percentagem do sueco dos "leões", que, contudo, acabou por ser relegado para a segunda posição por ter tido mais 44 minutos de utilização.



Na sua estreia nos prémios mensais da Liga de clubes, Mora, que também foi escolhido como o médio do mês, marcou três golos em quatro partidas disputadas em abril.



Gyökeres foi o melhor avançado pelo terceiro mês, com três elementos do Benfica a receberem os outros três prémios da I Liga: Bruno Lage é o melhor treinador pela quarta vez, o ucraniano Anatoly Trubin é o guarda-redes do mês e o argentino Nicolas Otamendi o melhor defesa.



Na II Liga, Diogo Nascimento, do Vizela, foi escolhido como o melhor jogador pelo quarto mês consecutivo, além de ter sido eleito o melhor médio, com o seu companheiro de equipa Orest Lebedenko a ser o defesa do mês.



O Alverca tem dois prémios de abril, entregues a Vasco Botelho da Costa (treinador) e a Bravim (guarda-redes), com Miro, do Tondela, a ser o melhor avançado.