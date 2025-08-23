Rodrigo Mora está muito perto de se transferir para o futebol saudita
O jovem talento do FC Porto, de apenas 18 anos, deverá assinar contrato com o Al Ittihad. A RTP confirmou que estão a decorrer negociações, com a mediação de Jorge Mendes.
A transferência deverá aproximar-se dos 70 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão de Rodrigo Mora.
A vontade do jogador era continuar no FC Porto, mas Mora tem vindo a sentir que não vai ter espaço na equipa que é agora comandada por Francesco Farioli.