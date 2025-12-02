Rodrigo Mora futebolista do ano nos Dragões de Ouro, que homenagearam Pinto da Costa

- Seccionista: Mário Lopes.

- Projeto: Portal do Sócio.

- Funcionário: Mafalda Magalhães.

- Dedicação: Vítor Santos.

- Casa: Ponte da Barca.

- Parceiro: Revigrés.

- Atleta das modalidades amadoras: Ana Filipa Castro.

- Atleta das modalidades de pavilhão: Rafa.

- Atleta revelação: Bernardo Lima.

- Treinador: Daniel Chaves.

- Atleta: Xavi Malián.

- Equipa: Feminina de futebol.

- Vintage: António Frasco.

- Futebolista: Rodrigo Mora.

- Sócio: Luís Bacelar.

- Carreira: João Pinto.

- Recordação: Jorge Costa.

- Honra: Jorge Nuno Pinto da Costa.

Esta foi a segunda distinção do médio ‘azul e branco’, que tinha vencido o prémio de atleta jovem, em 2023.Em setembro de 2024, Mora estreou-se na equipa principal portista, com apenas 17 anos, na receção ao Arouca que terminou com goleada portista por 4-0, e, desde aí, assumiu um papel de destaque na época 2024/25, com 11 golos e quatro assistências, em 35 jogos realizados."Em 2023, recebi o Dragão de Ouro de atleta jovem. Quando o recebi, prometi honrar o clube e dar o meu máximo, o que reafirmo hoje. Há um ano, concretizei o sonho de me estrear pelo FC Porto. Agora, só falta um: ser campeão e festejar nos Aliados", disse, na cerimónia fechada à comunicação social, na Dragão Arena.O jogador, de 18 anos, sucedeu ao guarda-redes Diogo Costa na conquista do prémio, que foi atribuído por votação dos associados na Internet.Rodrigo Mora concorria com Samu, Iván Marcano, que terminou contrato com o clube no final da temporada 2024/25, e Nico González, que saiu em janeiro para os ingleses do Manchester City.O conjunto de hóquei em patins, após uma temporada em que se sagrou bicampeão nacional, arrecadou dois prémios, com o guarda-redes Xavi Malián a vencer o prémio de atleta e o capitão Rafa o das modalidades de pavilhão, este último também por votação dos sócios, tal como o prémio de sócio, entregue a Luís Bacelar, o associado vivo mais antigo do clube."Qualquer dos meus colegas merecia ganhar este galardão. Eu e a minha família não chegámos aqui portistas, vamos sair daqui com o coração azul e branco", garantiu Xavi Malián.A equipa feminina de futebol garantiu a estatueta de equipa do ano, relativa à primeira temporada do clube na modalidade e em que conseguiu prontamente a subida ao segundo escalão, ao passo que o seu técnico Daniel Chaves foi agraciado pelo galardão de treinador.Entre os 18 vencedores, o futebolista Bernardo Lima, recém-campeão mundial de sub-17 por Portugal e capitão da equipa de juniores do FC Porto, venceu o prémio Revelação e Ana Filipa Castro, recordista nacional dos 400 metros livres de natação adaptada, foi elevada nas modalidades amadoras.João Pinto, o futebolista com mais jogos da história do FC Porto (588), e António Frasco, que representou os portistas durante 11 temporadas, entre 1978/79 e 1989/90, foram os dois vencedores da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1987 hoje homenageados.Por fim, o ex-jogador Jorge Costa e o antigo presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, que faleceram no presente ano, foram agraciados, a título póstumo, com as estatuetas de Recordação e Honra, respetivamente, sob um coro de aplausos, em dois momentos que lembraram o legado de ambos.Pinto da Costa é a única personalidade a ter vencido o prémio Honra por três ocasiões, a mais alta condecoração do universo 'azul e branco', na gala Dragões de Ouro, que se iniciou em 1986, pela presidência do malogrado dirigente.