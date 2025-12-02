FC Porto
Rodrigo Mora futebolista do ano nos Dragões de Ouro, que homenagearam Pinto da Costa
O médio Rodrigo Mora foi eleito futebolista do ano, na segunda-feira, durante a 38.ª edição da gala dos Dragões de Ouro, que homenageou o antigo presidente do FC Porto Pinto da Costa a título póstumo.
Esta foi a segunda distinção do médio ‘azul e branco’, que tinha vencido o prémio de atleta jovem, em 2023.
Em setembro de 2024, Mora estreou-se na equipa principal portista, com apenas 17 anos, na receção ao Arouca que terminou com goleada portista por 4-0, e, desde aí, assumiu um papel de destaque na época 2024/25, com 11 golos e quatro assistências, em 35 jogos realizados.
"Em 2023, recebi o Dragão de Ouro de atleta jovem. Quando o recebi, prometi honrar o clube e dar o meu máximo, o que reafirmo hoje. Há um ano, concretizei o sonho de me estrear pelo FC Porto. Agora, só falta um: ser campeão e festejar nos Aliados", disse, na cerimónia fechada à comunicação social, na Dragão Arena.
O jogador, de 18 anos, sucedeu ao guarda-redes Diogo Costa na conquista do prémio, que foi atribuído por votação dos associados na Internet.
Rodrigo Mora concorria com Samu, Iván Marcano, que terminou contrato com o clube no final da temporada 2024/25, e Nico González, que saiu em janeiro para os ingleses do Manchester City.
A cerimónia, a segunda da presidência de Villas-Boas, distingue as figuras que mais se destacaram no universo 'azul e branco' na época 2024/25, através da entrega de 18 estatuetas.
O conjunto de hóquei em patins, após uma temporada em que se sagrou bicampeão nacional, arrecadou dois prémios, com o guarda-redes Xavi Malián a vencer o prémio de atleta e o capitão Rafa o das modalidades de pavilhão, este último também por votação dos sócios, tal como o prémio de sócio, entregue a Luís Bacelar, o associado vivo mais antigo do clube.
"Qualquer dos meus colegas merecia ganhar este galardão. Eu e a minha família não chegámos aqui portistas, vamos sair daqui com o coração azul e branco", garantiu Xavi Malián.
A equipa feminina de futebol garantiu a estatueta de equipa do ano, relativa à primeira temporada do clube na modalidade e em que conseguiu prontamente a subida ao segundo escalão, ao passo que o seu técnico Daniel Chaves foi agraciado pelo galardão de treinador.
Entre os 18 vencedores, o futebolista Bernardo Lima, recém-campeão mundial de sub-17 por Portugal e capitão da equipa de juniores do FC Porto, venceu o prémio Revelação e Ana Filipa Castro, recordista nacional dos 400 metros livres de natação adaptada, foi elevada nas modalidades amadoras.
João Pinto, o futebolista com mais jogos da história do FC Porto (588), e António Frasco, que representou os portistas durante 11 temporadas, entre 1978/79 e 1989/90, foram os dois vencedores da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1987 hoje homenageados.
Por fim, o ex-jogador Jorge Costa e o antigo presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, que faleceram no presente ano, foram agraciados, a título póstumo, com as estatuetas de Recordação e Honra, respetivamente, sob um coro de aplausos, em dois momentos que lembraram o legado de ambos.
Pinto da Costa é a única personalidade a ter vencido o prémio Honra por três ocasiões, a mais alta condecoração do universo 'azul e branco', na gala Dragões de Ouro, que se iniciou em 1986, pela presidência do malogrado dirigente.
Lista de vencedores dos Dragões de Ouro de 2025:
Lista de vencedores dos Dragões de Ouro de 2025:
- - Seccionista: Mário Lopes.
- - Projeto: Portal do Sócio.
- - Funcionário: Mafalda Magalhães.
- - Dedicação: Vítor Santos.
- - Casa: Ponte da Barca.
- - Parceiro: Revigrés.
- - Atleta das modalidades amadoras: Ana Filipa Castro.
- - Atleta das modalidades de pavilhão: Rafa.
- - Atleta revelação: Bernardo Lima.
- - Treinador: Daniel Chaves.
- - Atleta: Xavi Malián.
- - Equipa: Feminina de futebol.
- - Vintage: António Frasco.
- - Futebolista: Rodrigo Mora.
- - Sócio: Luís Bacelar.
- - Carreira: João Pinto.
- - Recordação: Jorge Costa.
- - Honra: Jorge Nuno Pinto da Costa.