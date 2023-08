Romário Baró tem lesão muscular na coxa esquerda

De acordo com o site oficial do FC Porto, o jogador de 23 anos tem um problema muscular na coxa esquerda, situação que levou à sua substituição aos 70 minutos, depois de ter entrado em campo apenas 14 minutos antes.O emblema portista não avançou com o possível tempo de paragem do jogador.Baró integra o atual plantel da equipa de Sérgio Conceição, após ter passado, por empréstimo, pelo Casa Pia e primeiro pelo Estoril, nas duas últimas épocas.Em Moreira de Cónegos, o holandês Frimpong, que passou pelas equipas secundárias do Benfica, deu vantagem ao campeão da última II Liga, aos 51 minutos, mas os 'dragões' deram a volta ao resultado, com golos de Toni Martínez (67) e Wendell (74), que viria a ser expulso aos 90+2.