Salina renova contrato com andebol do FC Porto

“É um dia especial. Já estou cá há 13 anos, o que para mim é pouco. Fico sempre muito feliz por continuar neste clube. Olho para os dois (próximos) anos como olhei para todos aqueles que aqui vivi: são mais dois anos para ganhar tudo o que tivermos para ganhar, porque é este o ADN do clube”, disse o andebolista, citado pelos meios oficias do clube.



Natural de Cuba, Daymaro Salina ingressou no FC Porto oriundo do Artemisa, em 2011, participando na conquista dos derradeiros quatro títulos do inédito "hepta" (de 2011/12 a 2014/15) e, já na condição de capitão, no "tetra" atualmente em vigor desde 2018/19 - o campeonato nacional não chegou a terminar em 2019/20, face à pandemia de covid-19.



“Significa muito para mim liderar dentro do campo, mas, às vezes, não é fácil lidar com a equipa toda. Quando temos dias difíceis - e eu também tenho os meus -, tenho de tentar estar sempre bem para puxar a equipa e mantê-la unida. Desde o primeiro dia, dei tudo aquilo que tinha. Continuarei a fazê-lo até ao último dia em que estiver cá”, acrescentou.



Autor de 1.320 golos em 546 jogos, Daymaro Salina conquistou também duas Taças de Portugal e três Supertaças e vai tentar chegar ao quinto campeonato seguido no sábado, quando o FC Porto, segundo colocado, visitar o Sporting, que lidera com dois pontos de vantagem, para a sexta e derradeira ronda da fase de apuramento de campeão nacional.



Villas-Boas satisfeito com a renovação



“Qualquer capitão representa no seu máximo os valores do clube e transmite-os para o plantel e para a equipa. Estamos perante uma pessoa que tem valorizado o nome do FC Porto com a sua performance e rendimento, mas também com títulos. É uma renovação merecida de todo antes da finalíssima com o Sporting, que se espera que seja um fator adicional de motivação para ele”, reagiu o presidente azul e branco, André Villas-Boas.



Desde que adquiriu a dupla nacionalidade, Daymaro Salina tem sido uma das figuras da seleção portuguesa, contabilizando presenças nas fases finais de dois Europeus (2020 e 2022) e um Mundial (2021) - disputou outro por Cuba, em 2009 - e nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, realizados em 2021, devido à pandemia, por entre 85 internacionalizações.



“Continuamos (a investir) na construção de equipas vencedoras. Nós temos sempre essa responsabilidade e, na figura do Daymaro, vamos ter esse grande representante. Estou seguro de que ele continuará a animar as equipas e nos levará ao sucesso”, frisou André Villas-Boas, recém-empossado como sucessor de Pinto da Costa à frente dos "dragões".