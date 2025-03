Samu convocado por Espanha

Apesar de estar num momento menos positivo no FC Porto, com apenas dois golos em 2025, o ponta de lança, de 20 anos, mantém a confiança do selecionador Luis de la Fuente, depois de ter feito a estreia na principal seleção espanhola em novembro, na última jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, frente à Suíça.



Raúl Asencio é o único representante do Real Madrid na lista de De la Fuente, com o defesa a fazer a sua estreia na seleção espanhola, que volta a contar com os também centrais Iñigo Martínez e Robin Le Normand, que tinham falhado a última convocatória por lesão, além do guarda-redes Unai Simón e o avançado Ferran Torres.



A Espanha, detentora do troféu e atual campeã europeia, vai visitar os Países Baixos, em 20 de março, num encontro marcado para Roterdão, com a segunda mão, três dias depois, a disputar-se em Valência.