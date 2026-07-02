Samu e Vasco Sousa condicionados no primeiro treino do FC Porto

Depois de terem realizado os habituais exames médicos e testes físicos na quarta-feira, os 'azuis e brancos' tiveram hoje a primeira sessão coletiva da temporada, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, sob as ordens do técnico Francesco Farioli.



Dos 28 jogadores à disposição do italiano, Samu e Vasco Sousa, que recuperam de graves lesões, efetuaram treino condicionado, enquanto o jovem André Miranda, em tratamento, foi o único ausente.



Samu sofreu uma rotura total do ligamento cruzado anterior diante do Sporting (1-1), em 09 de fevereiro, no 'clássico' da 21.ª jornada da I Liga, tendo sido posteriormente submetido a uma intervenção cirúrgica, e está previsto que apenas regresse na plenitude em novembro.



Vasco Sousa, por sua vez, teve uma grave infeção muscular e passou 39 dias em internamento hospitalar, na sequência de uma operação ao perónio da perna direita, fraturado quando estava ainda emprestado ao Moreirense, no jogo frente ao Benfica, em 14 de dezembro de 2025, da 14.ª ronda.



Na manhã de sexta-feira, os 'dragões' têm agendada nova sessão de treino no Olival.



O FC Porto prossegue a sua pré-época em casa, antes de estagiar na cidade inglesa de Burton upon Trent, entre 13 e 18 de julho, 'rompendo' com o ciclo de duas temporadas em que a Áustria foi o destino escolhido.



No estágio, os 'dragões' ficarão instalados no St. George’s Park, centro de treinos da Federação Inglesa de Futebol, regressando ao local pela primeira vez desde a época 2014/15, na altura orientados pelo técnico espanhol Julen Lopetegui.



O conjunto 'azul e branco' arranca a temporada com a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Torreense, vencedor da Taça de Portugal, disputada no Estádio Cidade de Coimbra, em 01 de agosto, às 20:15.



