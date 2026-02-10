Samu lesiona-se com gravidade e pode falhar resto da época

A lesão ocorreu durante o clássico contra o Sporting CP na passada segunda-feira, tendo o jogador sido substituído ao intervalo por Deniz Gül.



O treinador Francesco Farioli admitiu logo após o jogo que as notícias não eram boas e que havia grande preocupação no balneário.



Esta é uma baixa de peso para os dragões, já que Samu é o melhor marcador da equipa com 13 golos na I Liga esta temporada.