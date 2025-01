Samu melhor avançado e jogador em dezembro

O espanhol Samu, do FC Porto, foi eleito o melhor jogador da I Liga no mês de dezembro de 2024, acumulando o prémio com o de melhor avançado, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O internacional espanhol, de 20 anos, esteve em destaque pelos "dragões", com cinco golos e duas assistências nos jogos da I Liga que disputou em dezembro, e acabou por ser o mais votado para melhor jogador pelos treinadores.



Samu teve 18,52% dos votos, à frente de Sequeira, do Casa Pia, com 11,11% e de Alberto, que alinhava no Vitória de Guimarães e foi apresentado na quarta-feira como reforço da Juventus, com 10,37%, enquanto na categoria de avançado superou a concorrência de Gyökeres (Sporting) e de Clayton (Rio Ave).



Em outras categorias, Sequeira (Casa Pia) foi eleito o melhor guarda-redes de dezembro, Alberto o melhor defesa, Nico González (FC Porto) o melhor médio e Vítor Bruno (FC Porto) o melhor treinador, com o técnico dos "dragões" a bater João Pereira (Casa Pia) e Vasco Matos (Santa Clara).