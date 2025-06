Saska Durovic reforça voleibol do FC Porto

“Saska Đurovic é o mais recente reforço do plantel de voleibol: a atacante de 23 anos trocou o Sporting pelo FC Porto e vai trabalhar às ordens de Miguel Coelho em 2025/26”, refere o clube na sua página oficial.



Na época de estreia em Portugal, a central foi a segunda jogadora com mais pontos conquistados na equipa leonina e destacou-se também como a melhor servidora na Liga (40 ases), a quarta melhor blocadora (86) e a sexta jogadora mais eficaz do campeonato.



O FC Porto garante o reforço depois de uma época em que perdeu a Supertaça para o Benfica, foi eliminado pelas "águias" nas meias-finais do play-off da Liga e afastado pelo Sporting nos quartos de final da Taça de Portugal.