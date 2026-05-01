Se FC Porto vencer amanhã festejos só junto ao Estádio do Dragão, diz câmara

A coincidência do evento com o jogo entre o FC Porto e o Alverca, que pode resultar na conquista do título nacional pelos “dragões”, levou a autarquia a definir um plano preventivo para evitar sobreposição de celebrações. O município decidiu garantir a separação geográfica dos acontecimentos: a Avenida dos Aliados ficará exclusivamente reservada à Serenata, enquanto eventuais festejos dos adeptos portistas decorrerão na zona envolvente ao Estádio do Dragão.

Em comunicado, a autarquia liderada por Pedro Duarte sublinha que o dispositivo visa assegurar a normal realização da Serenata e a segurança de todos os participantes. Para permitir a preparação do espaço e a implementação das medidas de segurança, os condicionamentos de trânsito na Avenida dos Aliados serão antecipados para as 19h30 de sábado, dia 2 de maio.





A Câmara reforça assim a importância simbólica da Monumental Serenata para a academia portuense, mantendo o evento no coração da cidade, ao mesmo tempo que acautela a gestão de grandes concentrações de pessoas em caso de celebração futebolística.