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Se FC Porto vencer amanhã festejos só junto ao Estádio do Dragão, diz câmara

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A Câmara Municipal do Porto confirmou a realização da Monumental Serenata na Avenida dos Aliados, assinalando, como é tradição, o início da Queima das Fitas. A serenata está marcada para o primeiro minuto da madrugada de domingo, 3 de maio, reunindo estudantes finalistas e tunas académicas no centro da cidade.

RTP /
Foto: FC Porto

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A coincidência do evento com o jogo entre o FC Porto e o Alverca, que pode resultar na conquista do título nacional pelos “dragões”, levou a autarquia a definir um plano preventivo para evitar sobreposição de celebrações. O município decidiu garantir a separação geográfica dos acontecimentos: a Avenida dos Aliados ficará exclusivamente reservada à Serenata, enquanto eventuais festejos dos adeptos portistas decorrerão na zona envolvente ao Estádio do Dragão.
Em comunicado, a autarquia liderada por Pedro Duarte sublinha que o dispositivo visa assegurar a normal realização da Serenata e a segurança de todos os participantes. Para permitir a preparação do espaço e a implementação das medidas de segurança, os condicionamentos de trânsito na Avenida dos Aliados serão antecipados para as 19h30 de sábado, dia 2 de maio.

A Câmara reforça assim a importância simbólica da Monumental Serenata para a academia portuense, mantendo o evento no coração da cidade, ao mesmo tempo que acautela a gestão de grandes concentrações de pessoas em caso de celebração futebolística.
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