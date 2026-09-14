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Futebol Internacional
Seko Fofana anuncia retirada da seleção da Costa do Marfim
O futebolista Seko Fofana, médio do FC Porto por empréstimo dos franceses do Rennes, renunciou à seleção costa-marfinense, pela qual somou 35 internacionalizações e venceu uma Taça das Nações Africanas (CAN), em 2023.
"Obrigado aos meus colegas de equipa, à comissão técnica e a todos pela força e pelo apoio. Continuarei sempre a ser o maior adepto dos 'elefantes' e estou ansioso por ver esta nova geração a escrever a sua história. Talento não nos falta", pode ler-se na publicação do médio na sua conta oficial da rede social Instagram.
Fofana apontou sete golos e teve como principal momento a conquista do terceiro título continental da Costa do Marfim, em 2023, numa campanha em que foi uma das principais figuras, com utilização em todos os jogos da seleção então orientada pelo antigo treinador francês Jean-Louis Gasset.
"Chegou a altura de virar a página. Foi com orgulho e muita gratidão que tive a sorte de lutar pelo meu país. Conquistar o troféu mais bonito do continente e foi um sonho de infância que se tornou realidade para mim, e serão memórias gravadas para sempre na memória de milhões de marfinenses", refletiu o jogador.
Recentemente, participou no Mundial2026 e foi titular no jogo de estreia dos 'elefantes', que terminou em triunfo frente ao Equador (1-0), tendo ainda alinhado como suplente utilizado na derrota frente a Alemanha (2-1), na ronda seguinte da fase de grupos.
Depois de ter sido cedido ao FC Porto na segunda metade da época passada, sagrando-se campeão português, o jogador foi novamente emprestado aos 'azuis e brancos' até ao final da presente temporada e já participou em três jogos, sempre lançado nos minutos finais.
Formado no Manchester City, Fofana passou por Fulham (Inglaterra), Bastia, Lens e Rennes (França), Udinese (Itália), Al Nassr e Al Ettifaq (Arábia Saudita), antes de chegar aos 'dragões'.
Fofana apontou sete golos e teve como principal momento a conquista do terceiro título continental da Costa do Marfim, em 2023, numa campanha em que foi uma das principais figuras, com utilização em todos os jogos da seleção então orientada pelo antigo treinador francês Jean-Louis Gasset.
"Chegou a altura de virar a página. Foi com orgulho e muita gratidão que tive a sorte de lutar pelo meu país. Conquistar o troféu mais bonito do continente e foi um sonho de infância que se tornou realidade para mim, e serão memórias gravadas para sempre na memória de milhões de marfinenses", refletiu o jogador.
Recentemente, participou no Mundial2026 e foi titular no jogo de estreia dos 'elefantes', que terminou em triunfo frente ao Equador (1-0), tendo ainda alinhado como suplente utilizado na derrota frente a Alemanha (2-1), na ronda seguinte da fase de grupos.
Depois de ter sido cedido ao FC Porto na segunda metade da época passada, sagrando-se campeão português, o jogador foi novamente emprestado aos 'azuis e brancos' até ao final da presente temporada e já participou em três jogos, sempre lançado nos minutos finais.
Formado no Manchester City, Fofana passou por Fulham (Inglaterra), Bastia, Lens e Rennes (França), Udinese (Itália), Al Nassr e Al Ettifaq (Arábia Saudita), antes de chegar aos 'dragões'.
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