Seko Fofana anuncia retirada da seleção da Costa do Marfim

"Obrigado aos meus colegas de equipa, à comissão técnica e a todos pela força e pelo apoio. Continuarei sempre a ser o maior adepto dos 'elefantes' e estou ansioso por ver esta nova geração a escrever a sua história. Talento não nos falta", pode ler-se na publicação do médio na sua conta oficial da rede social, em 2023, numa campanha em que foi uma das principais figuras, com utilização em todos os jogos da seleção então orientada pelo antigo treinador francês Jean-Louis Gasset., refletiu o jogador.Recentemente, participou no Mundial2026 e foi titular no jogo de estreia dos 'elefantes', que terminou em triunfo frente ao Equador (1-0), tendo ainda alinhado como suplente utilizado na derrota frente a Alemanha (2-1), na ronda seguinte da fase de grupos.Depois de ter sido cedido ao FC Porto na segunda metade da época passada, sagrando-se campeão português, o jogador foi novamente emprestado aos 'azuis e brancos' até ao final da presente temporada e já participou em três jogos, sempre lançado nos minutos finais.Formado no Manchester City, Fofana passou por Fulham (Inglaterra), Bastia, Lens e Rennes (França), Udinese (Itália), Al Nassr e Al Ettifaq (Arábia Saudita), antes de chegar aos 'dragões'.