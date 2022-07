Senegalês Mor Ndiaye deixa FC Porto e reforça Estoril Praia

O médio defensivo de 21 anos vem suprir a vaga criada pela saída de João Gamboa, que rumou ao OH Leuven, da Bélgica, depois de na época passada ter participado em 32 jogos e marcado três golos pelo FC Porto B na II Liga portuguesa de futebol.



O jogador senegalês completou a formação no FC Porto, onde cumpriu quatro temporadas e ascendeu a sénior, ainda que sem se estrear na equipa principal, pelo que agora terá a oportunidade de atuar pela primeira vez no escalão máximo do futebol português.



"Mor Ndiaye reforça o Estoril Praia e assina contrato até 2025", anunciou o emblema da Linha de Cascais nas suas redes sociais.



Os detalhes do negócio não foram oficialmente divulgados pelas duas partes, mas fonte ligada ao Estoril Praia confirmou à Lusa que se trata de um acordo de divisão de direitos económicos, ficando o clube da Linha de Cascais com 50% do passe de Ndiaye e o FC Porto com a outra metade dos direitos do atleta.



O médio torna-se o sétimo reforço garantido pelo Estoril Praia para 2022/23, juntando-se a Pedro Álvaro (ex-Benfica B), Gonçalo Esteves (emprestado pelo Sporting), Tiago Araújo (ex-Arouca), Titouan Thomas (ex-Olympique Lyonnais, de França), James Léa-Siliki (ex-Rennes, também de França) e Rodrigo Martins (ex-Mafra).