Sérgio Conceição chama nove jogadores da equipa `B` na preparação para o `clássico`

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, chamou nove futebolistas da equipa 'B', entre eles o veterano Silvestre Varela, para o treino de hoje, de preparação do 'clássico' frente ao Sporting, dia 11 de setembro, no estádio José Alvalade.