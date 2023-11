Sérgio Conceição espera Montalegre a dar tudo

Foto: Lusa

Sobre a equipa do Montalegre que espera amanhã no Estádio do Dragão e que FC Porto podemos ter afirmou: "Espero uma equipa super motivada, a tentar criar surpresa como todas as equipas de escalões inferiores tentam nesta competição. Temos de estar atentos. Analisamos e olhamos para o adversário com o mesmo respeito e dedicação de todos os jogos e das outras competições, e cabe-nos assumir o jogo dentro daquilo que foi a estratégia definida, percebendo o que poderá acontecer e antecipando cenários, usando os jogadores que acho que estão em melhores condições. Pode haver uma ou outra variante na equipa em termos de dinâmica porque hoje chegou o Pepê, o Jorge [Sánchez] também, Taremi só fez recuperação e chegou ontem depois de viagens longas, com diferentes equipas técnicas... Temos de fazer essa gestão, nunca é fácil preparar a equipa dentro desse contexto. Temos 11 jogadores preparados para iniciar e mais cinco que vão entrar para dar o seu melhor".



Pinto da Costa disse que tenta que o barulho fora de campo não preocupe a equipa. Tendo em conta os recentes acontecimentos, e o caso de violência junto da casa de Villas-Boas, o treinador disse como olha para este momento conturbado e se sente que é um trunfo eleitoral do atual presidente: "Olhamos para aquilo que se passa à nossa volta, eu como empregado do FC Porto tenho que me focar na equipa. O meu papel é ser treinador, tenho de preparar a equipa da melhor forma, olhando para estes acontecimentos que fazem parte ou que estão a fazer parte deste ambiente e do clube, e que me deixam absolutamente triste. Obviamente que repudio qualquer tipo de violência e o que vi na AG, como sócio há 27 anos, deixa-me triste e é condenável. A partir daí, não comento mais. O meu foco é no jogo de amanhã".