Sérgio Conceição: "Os jogos são todos decisivos"

A começar clássico é um jogo que todos gostam de jogar. Como está a confiança da equipa e a do treinador? A resposta foi a seguinte: "".Sobre os lesionados referiu: "".





Quem são os lesionados que já estão disponíveis amanhã? O técnico referiu: "Vamos até à última. O Diogo Costa parece-me bem melhor e o Pepe também. O Evanilson não sabemos mesmo, temos de esperar umas horas. João Mário com alguma dificuldade, Zaidu parece-me um pouco melhor. O Pepe e o Diogo Costa penso que estarão a 100% para irem a jogo".



Será o jogo decisivo? Resposta pronta: "Os jogos são todos decisivos e ganham essa força a partir do momento em que ficam a faltar sete depois deste. Se ganharmos na Luz e perdermos o jogo a seguir, ficará difícil na mesma. Digo sempre que isto são jogos de seis pontos. Podemos sair do Estádio da Luz com menos treze ou a sete do Benfica, ou com a mesma diferença. O que queremos é ganhar o jogo e somar três pontos importantes, não deixando que o adversário os some".



Durante o período em que esteve em silêncio, surgiu uma mensagem em sua homenagem no Estádio do Dragão, ao lado de Pinto da Costa e de Pedroto. O que representa esse reconhecimento para Sérgio Conceição? "Acho que tem pouco a ver com o jogo de amanhã. Estamos permanentemente pressionados a dar o nosso melhor neste clube. O que aconteceu há bocado no treino conta para a preparação e, se o jogo tiver o resultado que queremos, tudo bem. Se não, perder é um problema. Não gostamos de perder e vive-se muito pouco aquilo que são as vitórias, mas vivem-se de forma muito intensa todas as derrotas. Estar a minha figura perto de Pedroto em pintura... Está muito longe da história que ele e eu fizemos. O meu foco está no jogo de amanhã, mas obviamente que agradeço toda essa paixão que os adeptos, sócios e simpatizantes têm pelo nosso presidente e pelo senhor Pedroto. Se eu não ganhar amanhã, muitos desses já mudam um bocadinho. E é justo que assim seja".