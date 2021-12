Sérgio Conceição quer FC Porto a dar "demonstração de força" contra a Lazio

"Se perguntarem à maior parte dos apaixonados do futebol, o FC Porto-Lazio é mais um jogo de `Champions` do que de Liga Europa. A Lazio é uma equipa forte em Itália e tem feito boas campanhas na `Champions`. É mais um desafio europeu em que queremos estar a um bom nível contra uma grande equipa. Queremos dar uma demonstração da nossa força e do que somos como clube", disse, reiterando a "azia" por não continuar na Liga `milionária`.

Com o embate europeu a acontecer somente em 17 e 24 de fevereiro, o foco está já na visita ao Vizela, no domingo, para a Liga, apesar de o FC Porto jogar já na quarta-feira com o Rio Ave, para a Taça da Liga, competição na qual a equipa já não tem aspirações a atingir a `final four`.

"Estou muito focado no jogo de Vizela, sem dúvida, mas, ao representar o FC Porto em jogo oficial, temos de ser sérios, fazer tudo e preparar-nos da melhor forma para ganhar ao Rio Ave", destacou.

O técnico admitiu que vai fazer uma "gestão de jogadores com mais fadiga", pelo que dará oportunidade a atletas menos utilizados, bem como a alguns da equipa B que têm treinado com o grupo principal.

"Peço desculpa, mas estou a desvirtuar o discurso dos treinadores. Neste caso, estou a pensar em dois jogos, o de amanhã (quarta-feira) e, principalmente, o de Vizela", assumiu, recordando aqueles em quem vai apostar que a competição permite aos treinadores perceberem coisas que não é possível em treino.

Com duas partidas com o Benfica no fim do mês, para a Taça de Portugal, em 23 de dezembro, e campeonato, em 30, Conceição assume a "preocupação" de estar "curto" de defesas-centrais, face aos problemas físicos recorrentes de Pepe, com 38 anos, e a longa lesão de Marcano, de 34.

Revela que no início da época falou com a administração sobre o facto de só ter quatro centrais -- até porque Mbemba está na sua última época de contrato -- e admitiu que gosta de trabalhar com cinco centrais, "pois há sempre castigos e lesões".

"Estamos um bocadinho curtos. O Fábio (Cardoso) tem dado boa resposta e temos trabalhado com outros no sentido de prevenir alguma coisa que possa acontecer. É algo que me preocupa, sem dúvida nenhuma", constatou.

O FC Porto recebe, pelas 21:00 de quarta-feira, o Rio Ave, em joo da Taça da Liga, e atua, pelas 19:00 de domingo, em Vizela, em partida em que joga a continuidade da liderança do campeonato, com os mesmos 38 pontos do Sporting, antes dos dois desafios em casa com o Benfica.