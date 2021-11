Sérgio Oliveira e Francisco Conceição distinguidos com os Dragões de Ouro

”, vincou Sérgio Oliveira, durante a gala realizada na tribuna VIP do Estádio do Dragão, no Porto.O médio internacional português, de 29 anos, somou 20 golos e seis assistências em 48 jogos em 2020/21, sucedendo ao mexicano Jesús Corona como vencedor do prémio de Futebolista do Ano no clube em que concluiu a formação e se tornou um dos capitães.”, concluiu.





Francisco Conceição estreia-se







Se Sérgio Oliveira já conquistou dois campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças, Francisco Conceição, de 18 anos, procura o primeiro título com o plantel principal do FC Porto, no qual se fixou em definitivo em fevereiro e já somou 31 jogos.”, expressou.Visivelmente emocionado, o dianteiro internacional sub-21 luso deixou o pai e treinador, Sérgio Conceição, com sentimento idêntico, tal como sucedeu em 20 de novembro, quando se estreou a marcar frente ao Feirense (5-1), em jogo da Taça de Portugal.”, apontou um dos últimos talentos do Olival lançados pelo FC Porto, que esteve nomeado para o prémio Golden Boy 2021.





Cerimónia emotiva







Além da dupla do plantel principal, o futebol deu mais o Dragão de Ouro de Atleta Jovem do Ano ao guineense, extremo dos juniores, enquanto o "Bibota", antigo avançado e atual diretor do futebol de formação, foi o Dirigente do Ano.A cerimónia arrancou com uma emotiva evocação da memória do histórico

Reinaldo Teles

, antigo atleta, seccionista, diretor, vice-presidente e administrador do FC Porto, que morreu em novembro de 2020, aos 70 anos, e foi eternizado como Recordação do Ano.A nível de modalidades, a voleibolista

Joana Resende

e o andebolista

Rui Silva

receberam as estatuetas de Atleta Amador e Atleta de Alta Competição, respetivamente, enquanto o espanhol, do basquetebol, voltou a ser reconhecido como Treinador do Ano seis anos depois, sucedendo ao técnico da equipa de futebol Sérgio Conceição.Já o ciclista, vencedor das últimas duas edições da Volta a Portugal, foi designado como Atleta do Ano, categoria arrebatada no ano passado pelo futebolista Pepe, salientando um “dia especial” por ter sido distinguido “pelo clube do coração”.”, referiu o corredor da W52-FC Porto.Os Dragões de Ouro foram lançados em 1985, já sob a presidência de Pinto da Costa, que entregou 14 prémios este ano, numa cerimónia em formato reduzido e com um leque restrito de convidados, devido às limitações impostas pela pandemia de covid-19.Depois de ter agradecido individualmente a cada "dragonado", reconhecendo que o FC Porto apresenta “qualidade fantástica” para “garantir que estará sempre a coberto de qualquer contratempo no futuro”, o presidente afirmou que “a obra continuará a crescer”.”, afiançou o dirigente mais titulado do futebol mundial, de 84 anos.

Lista de vencedores:



: Fernando Gomes.: Amaro Antunes.: Umaro Candé.: Joana Resende.: Rui Silva.: Francisco Conceição.: Sérgio Oliveira.: Moncho López.: Tiago Gouveia.: António Sousa.: Reinaldo Teles.: João Barbosa Carvalho.: Internationales Bankhaus Bodensee AG - IBB AG.: Casa do FC Porto de Seia