Sérgio Oliveira futebolista do ano do FC Porto, Amaro Antunes atleta do ano

EPA

O futebolista Sérgio Oliveira foi designado futebolista do ano do FC Porto, enquanto o ciclista Amaro Antunes foi o escolhido para atleta do ano, segundo a lista dos vencedores dos Dragões de Ouro de 2021, revelada hoje.