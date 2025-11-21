Sintrense viaja para o Dragão para contrariar as probabilidades

“Em teoria o clube que tem menos condições pode ganhar ao que tem mais condições. Vamos fazer o nosso trabalho normal, à procura do nosso melhor, mostrar o que trabalhámos durante a semana para atingir os nossos objetivos. Mas, claramente, temos noção de que enfrentar uma equipa como o FC Porto faz com que as probabilidades sejam menores para o nosso lado”, disse David Maside, treinador de 39 anos.



Para este jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, o técnico admite que o mediatismo é diferente, mas garantiu, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro, que a preparação do jogo decorreu como noutra semana qualquer.



“É diferente o mediatismo deste encontro, por tudo o que envolve uma deslocação ao Estádio do Dragão. Mas em campo preparámos o jogo como o último do campeonato. Não fugimos muito ao que é a nossa realidade. Temos menos recursos, mas o trabalho é ao nível do que já se faz numa II Liga. Pode haver alguma ansiedade, mas de resto tudo foi muito igual”, explicou David Maside.



Sobre o resultado final, o técnico admite que não é o mais importante e espera que o Sintrense deixe em campo os seus valores.



“Dou prioridade aos valores que vamos transmitir. Temos de ter atitude, mostrar que somos capazes de estar noutros patamares, porque há aqui muito talento. Temos de entrar com toda a personalidade”, pediu, deixando o desejo de “trocar algumas palavras” com Farioli.



“Vou tentar falar com ele e beber alguma informação. Aprende-se sempre, mas também lhe espero dizer alguma coisa que lhe faça sentido”, concluiu.



Presente na antevisão ao encontro esteve também Romário, capitão e central dos sintrenses, que espera marcar no Dragão.



“Acredito que posso ser uma arma, porque a bola parada é uma das coisas que vamos tentar aproveitar no jogo. Sabemos das dificuldades que o adversário nos vais apresentar, umas das melhores equipas portuguesas, que é forte em todos os momentos, mas temos de ser coesos para aproveitar o contra-ataque e a bola parada”, disse o defesa, que admitiu que se tivesse de escolher um adversário para excluir do jogo optaria por deixar de fora o avançado Samu.



Quanto ao sentimento de jogar no estádio do líder da I Liga, o capitão revela que é “uma grande oportunidade”.



“Temos de estar no nosso melhor. É uma grande oportunidade jogar no Dragão e toda a equipa tem de estar fortíssima, todos temos de defender. Vamos dar o máximo para manter a nossa baliza sem golos”, terminou o jogador do Sintrense, depois de admitir que os 'azuis e brancos' são o seu clube de coração.



O Sintrense visita no sábado, às 20:15, o FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal que será arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.