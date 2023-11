Sócios do FC Porto aprovam contas de 2022/2023

A reunião magna do emblema azul e branco ditou a aprovação de 434 associados (uma taxa favorável de aproximadamente 53%), 187 votos contra e 198 abstenções, num universo de 819 associados, apesar das fortes críticas de André Villas-Boas, putativo candidato à presidência portista, no que concerne à política de remunerações dos órgãos da SAD.



Os resultados dos relatório e contas individual e consolidado, apresentados pelo administrador financeiro Fernando Gomes - e submetidos a um único sufrágio conjunto - já haviam sido ratificados pelos acionistas da SAD em 23 de novembro, aos quais se junta agora o aval da massa associativa.



A reunião contou com intervenções, entre outros, de André Villas-Boas, Nuno Lobo, assumido candidato presidencial, Angelino Ferreira, antigo administrador da SAD azul e branca, e Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões.



O evento decorreu no Dragão Arena, face à grande afluência esperada e aos incidentes de violência que marcaram a recente AG extraordinária para aprovação de novos estatutos, e começou pelas 21:00 de quarta-feira, tendo-se prolongado pela madrugada do dia seguinte.