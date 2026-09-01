Souza reforça o FC Porto por empréstimo do Tottenham





(Com Lusa)





"Há mais uma cara nova no plantel principal do FC Porto: Souza chega à 'invicta' cedido pelos ingleses do Tottenham Hotspur até ao final da temporada e vai ser mais uma opção para o setor mais recuado do grupo às ordens de Francesco Farioli", pode ler-se em nota dos 'azuis e brancos' no seu sítio oficial na Internet.Os 'dragões' encarregam-se dos encargos salariais do atleta e a operação não contou com custos de intermediação."A primeira coisa que me passou pela cabeça foi que o FC Porto é um clube gigante, que luta sempre por títulos e quer sempre mais. É um clube que tem muita tradição de jogadores brasileiros e é muito gratificante estar aqui. Não podia perder esta oportunidade, nunca considerei outra opção que não fosse vir para o FC Porto", explicou o jogador, em declarações aos órgãos oficiais do clube.Souza, de 20 anos, é internacional jovem 'canarinho' em vários escalões, tendo realizado toda a sua formação no Santos, clube pelo qual se estreou no futebol sénior.O ano de 2025 foi de afirmação para o esquerdino, que se estabeleceu como titular da equipa principal do emblema de São Paulo, com desempenhos que convenceram o Tottenham a avançar para a sua contratação em janeiro último."O crescimento no Santos foi muito importante para mim. Eu sou nascido e criado no Santos, que me abriu as portas desde criança. A ascensão ao futebol profissional foi um momento muito difícil, tínhamos acabado de descer de divisão pela primeira vez, mas consegui ajudar a equipa a subir novamente e a manter-se na primeira divisão no ano seguinte", recordou.A sua adaptação ao futebol europeu - e, em particular, ao contexto de competitividade da Premier League - não foi a desejada, tendo participado em apenas quatro jogos pelo clube londrino desde então."Foi tudo diferente: o idioma, a cultura e o clube. Eu tinha passado 10 anos no Santos FC e foi um grande desafio. Cheguei, treinei e joguei logo, foi tudo muito rápido. Vejo esta etapa sobretudo como uma aprendizagem que trago para me fortalecer para o futuro", concluiu.No mesmo dia em que oficializou a vinda do avançado Santiago Giménez, cedido pelo AC Milan, o FC Porto consegue assim reforçar uma posição debilitada no seu setor defensivo, perante a ausência por lesão de Zaidu e numa fase em que Francisco Moura não tem constado nas opções do técnico Francesco Farioli.