FC Porto
Futebol Nacional
Souza reforça o FC Porto por empréstimo do Tottenham
O lateral esquerdo brasileiro João Souza reforçou o FC Porto por empréstimo do Tottenham, válido até ao final da temporada, num acordo que não contempla opção de compra definitiva.
"Há mais uma cara nova no plantel principal do FC Porto: Souza chega à 'invicta' cedido pelos ingleses do Tottenham Hotspur até ao final da temporada e vai ser mais uma opção para o setor mais recuado do grupo às ordens de Francesco Farioli", pode ler-se em nota dos 'azuis e brancos' no seu sítio oficial na Internet.
Os 'dragões' encarregam-se dos encargos salariais do atleta e a operação não contou com custos de intermediação.
"A primeira coisa que me passou pela cabeça foi que o FC Porto é um clube gigante, que luta sempre por títulos e quer sempre mais. É um clube que tem muita tradição de jogadores brasileiros e é muito gratificante estar aqui. Não podia perder esta oportunidade, nunca considerei outra opção que não fosse vir para o FC Porto", explicou o jogador, em declarações aos órgãos oficiais do clube.
Souza, de 20 anos, é internacional jovem 'canarinho' em vários escalões, tendo realizado toda a sua formação no Santos, clube pelo qual se estreou no futebol sénior.
O ano de 2025 foi de afirmação para o esquerdino, que se estabeleceu como titular da equipa principal do emblema de São Paulo, com desempenhos que convenceram o Tottenham a avançar para a sua contratação em janeiro último.
"O crescimento no Santos foi muito importante para mim. Eu sou nascido e criado no Santos, que me abriu as portas desde criança. A ascensão ao futebol profissional foi um momento muito difícil, tínhamos acabado de descer de divisão pela primeira vez, mas consegui ajudar a equipa a subir novamente e a manter-se na primeira divisão no ano seguinte", recordou.
A sua adaptação ao futebol europeu - e, em particular, ao contexto de competitividade da Premier League - não foi a desejada, tendo participado em apenas quatro jogos pelo clube londrino desde então.
"Foi tudo diferente: o idioma, a cultura e o clube. Eu tinha passado 10 anos no Santos FC e foi um grande desafio. Cheguei, treinei e joguei logo, foi tudo muito rápido. Vejo esta etapa sobretudo como uma aprendizagem que trago para me fortalecer para o futuro", concluiu.
No mesmo dia em que oficializou a vinda do avançado Santiago Giménez, cedido pelo AC Milan, o FC Porto consegue assim reforçar uma posição debilitada no seu setor defensivo, perante a ausência por lesão de Zaidu e numa fase em que Francisco Moura não tem constado nas opções do técnico Francesco Farioli.
Os 'dragões' encarregam-se dos encargos salariais do atleta e a operação não contou com custos de intermediação.
"A primeira coisa que me passou pela cabeça foi que o FC Porto é um clube gigante, que luta sempre por títulos e quer sempre mais. É um clube que tem muita tradição de jogadores brasileiros e é muito gratificante estar aqui. Não podia perder esta oportunidade, nunca considerei outra opção que não fosse vir para o FC Porto", explicou o jogador, em declarações aos órgãos oficiais do clube.
Souza, de 20 anos, é internacional jovem 'canarinho' em vários escalões, tendo realizado toda a sua formação no Santos, clube pelo qual se estreou no futebol sénior.
O ano de 2025 foi de afirmação para o esquerdino, que se estabeleceu como titular da equipa principal do emblema de São Paulo, com desempenhos que convenceram o Tottenham a avançar para a sua contratação em janeiro último.
"O crescimento no Santos foi muito importante para mim. Eu sou nascido e criado no Santos, que me abriu as portas desde criança. A ascensão ao futebol profissional foi um momento muito difícil, tínhamos acabado de descer de divisão pela primeira vez, mas consegui ajudar a equipa a subir novamente e a manter-se na primeira divisão no ano seguinte", recordou.
A sua adaptação ao futebol europeu - e, em particular, ao contexto de competitividade da Premier League - não foi a desejada, tendo participado em apenas quatro jogos pelo clube londrino desde então.
"Foi tudo diferente: o idioma, a cultura e o clube. Eu tinha passado 10 anos no Santos FC e foi um grande desafio. Cheguei, treinei e joguei logo, foi tudo muito rápido. Vejo esta etapa sobretudo como uma aprendizagem que trago para me fortalecer para o futuro", concluiu.
No mesmo dia em que oficializou a vinda do avançado Santiago Giménez, cedido pelo AC Milan, o FC Porto consegue assim reforçar uma posição debilitada no seu setor defensivo, perante a ausência por lesão de Zaidu e numa fase em que Francisco Moura não tem constado nas opções do técnico Francesco Farioli.
(Com Lusa)