Sporting assegura Ronda Principal, FC Porto afastado da `Champions` de andebol

Depois de na ronda anterior ter perdido os primeiros pontos na fase de grupos, ao empatar em casa dos húngaros 35-35, a equipa `leonina` impôs-se hoje ao Szeged, regressando ao primeiro lugar do Grupo D, com sete pontos, mais um dos que os dinamarqueses do GOG, que venceram hoje os suecos do Kristianstad por 39-30.

A necessitar de vencer para ainda poder sonhar com um eventual apuramento, o FC Porto acabou derrotado na receção ao Füchse Berlim, ficando desde logo impossibilitado de ultrapassar a formação germânica.

O Füchse, que já tinha batido os `dragões` na ronda anterior por 40-32, é segundo classificado, com seis pontos, a dois dos comandantes húngaros do Veszprem, enquanto os `azuis e brancos` ocupam o terceiro posto, com apenas dois pontos.

No novo formato da Liga dos Campeões, que entrou em vigor esta temporada, os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para a Ronda Principal, na qual as 12 formações qualificadas serão divididas em dois grupos de seis, cada.