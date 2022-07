Stephen Eustáquio assina com o FC Porto até 2027

", lê-se no site oficial do emblema portista.Apesar de ser internacional canadiano, de ter nascido nesse país e de ter lugar quase certo no Campeonato do Mundo do Qatar2022 com essa seleção norte-americana, Eustáquio fez praticamente toda a sua carreira em Portugal, apenas tendo saído de território luso para defender as cores dos mexicanos do Cruz Azul, em 2018/19, uma "aventura" que ficou marcada por uma grave lesão num joelho.”, disse o médio defensivo, em declarações divulgadas pelo seu novo clube.Depois de uma formação em que passou pela União Leiria e pelos Nazarenos, Eustáquio arrancou a sua carreira profissional no Torreense, tendo depois passado por Leixões, Desportivo de Chaves e Paços de Ferreira, com a tal breve passagem pelo México pelo meio.Pelo Canadá, o jogador nascido em Ontário tem 24 jogos e três golos.