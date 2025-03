Stephen Eustáquio convocado pelo Canadá para final da Liga das Nações

O jogador do FC Porto, que chegou a representar as seleções jovens de Portugal, tem 47 internacionalizações pelo Canadá e tem sido presença habitual nas convocatórias do selecionador Jesse Marsch.



O Canadá procura a primeira vitória na Liga das Nações da Concacaf, depois de ter chegado à final de 2023, perdida para os Estados Unidos, que venceram as três primeiras edições.



Em Los Angeles, os canadianos vão defrontar o México, finalista da última edição, em 20 de março, disputando a final ou o encontro de atribuição do terceiro lugar, três dias depois.