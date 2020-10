Suíço Saidy Janko deixa em definitivo o FC Porto e reforça Valladolid

“O Real Valladolid segue a fortalecer-se na reta final do mercado. Na sequência do acordo alcançado com o FC Porto para a sua transferência, o lateral direito Saidy Janko, de 24 anos, adere à entidade ‘blanca violeta’ até 30 de junho de 2024”, refere o clube.



Saidy Janko, internacional suíço pelas camadas jovens, iniciou a sua carreira no FC Zurique, após o que assinou pelos ingleses do Manchester United na época de 2013/14 e na seguinte foi emprestado pelos ‘red devils’ ao vizinho Bolton.



Em 2015 foi contratado pelos escoceses do Celtic, que o emprestaram na temporada de 2016/17 ao Barnsley, de onde saiu em 2017 para os franceses do Saint-Étienne e em 2018 para o FC Porto, após o que foi cedido ao Nottingham Forest e Young Boys.



Aos 24 anos, Saidy Janko corta em definitivo a ligação ao FC Porto e ingressa no Valladolid e na Liga espanhola, após na última época ter regressado à Suíça para representar o Young Boys e conquistar o campeonato e a Taça.