Szymon Marciniak arbitra FC Porto-Manchester City





(Com Lusa)





No Estádio do Dragão, no Porto, Szymon Marciniak terá o compatriota Tomasz Listkiewicz como árbitro assistente, e no videoárbitro os neerlandeses Pol van Boekel e Dennis Higler.O juiz polaco, que esteve no Mundial2026, dirigiu em 2022, no Qatar, a final da mais importante prova de seleções do Mundo, na qual Argentina bateu a França por 4-2 nas grandes penalidades, após o empate 3-3 no final do prolongamento.Marciniak, que em 2023 apitou a final da ‘Champions’ que terminou com a vitória do Manchester City sobre o Inter Milão, já se cruzou três vezes com os ‘dragões, em competições europeias, sempre na liga milionária.Ainda no anterior formato da prova, o polaco dirigiu o Roma-FC Porto (0-3), na época 2016/17, e em 2022/23 apitou jogos dos ‘dragões’ com Atlético Madrid (derrota por 2-1), Inter Milão (0-0).Em estreia na fase de liga da ‘Champions’, o FC Porto recebe na terça-feira, no Estádio do Dragão, às 20:00, o Manchester City, segundo classificado da última edição da Liga inglesa.