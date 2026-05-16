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Taça da Liga
Taça da Liga. FC Porto vai defrontar Académico de Viseu nos quartos de final
O FC Porto, campeão nacional de futebol, vai defrontar o Académico de Viseu, segundo classificado da II Liga, nos quartos de final da próxima edição da Taça da Liga, após os beirões terem assegurado hoje a subida de divisão.
Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) confirmou o alinhamento da competição em 2026/27, sem o detentor do troféu Vitória de Guimarães, que terminou a I Liga no nono lugar.
Assim, além do embate entre FC Porto e Académico de Viseu, o vice-campeão Sporting defronta o Marítimo, primeiro classificado do segundo escalão, que assegurou o regresso à I Liga, enquanto o Benfica, terceiro, defrontará o Gil Vicente, sexto, e o Sporting de Braga, quarto, terá pela frente o Famalicão, quinto.
A 20.ª edição da Taça da Liga deve arrancar em 27 de outubro.
O Benfica é o recordista de triunfos, com oito troféus, o dobro do Sporting, ambos seguidos pelo Sporting de Braga, que detém três, enquanto Vitória de Setúbal, Moreirense, FC Porto e Vitória de Guimarães conquistaram um, cada.
Assim, além do embate entre FC Porto e Académico de Viseu, o vice-campeão Sporting defronta o Marítimo, primeiro classificado do segundo escalão, que assegurou o regresso à I Liga, enquanto o Benfica, terceiro, defrontará o Gil Vicente, sexto, e o Sporting de Braga, quarto, terá pela frente o Famalicão, quinto.
A 20.ª edição da Taça da Liga deve arrancar em 27 de outubro.
O Benfica é o recordista de triunfos, com oito troféus, o dobro do Sporting, ambos seguidos pelo Sporting de Braga, que detém três, enquanto Vitória de Setúbal, Moreirense, FC Porto e Vitória de Guimarães conquistaram um, cada.