Taça de Portugal. FC Porto prepara partida frente ao Celoricense
Zaidu e Eustáquio foram os últimos a chegar ao FC Porto, depois da pausa para as seleções. Os dois jogadores vão ser avaliados fisicamente, antes de Francesco Farioli decidir se os utiliza frente ao Celoricense.
Luuk de Jong e Nehuén Pérez ainda estão lesionados para o jogo que vai contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.
O jogo é no Estádio Cidade de Barcelos, onde joga o Gil Vicente, porque o recinto do Celoricence não tem condições para receber o encontro.
O mesmo terá início às 18h00 deste sábado.
