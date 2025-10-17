Taça de Portugal. FC Porto prepara partida frente ao Celoricense

Luuk de Jong e Nehuén Pérez ainda estão lesionados para o jogo que vai contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.



O jogo é no Estádio Cidade de Barcelos, onde joga o Gil Vicente, porque o recinto do Celoricence não tem condições para receber o encontro.



O mesmo terá início às 18h00 deste sábado.