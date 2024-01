Taça de Portugal. FC Porto quer quebrar o enguiço

O jogo entre o Estoril Praia e o FC Porto está agendado para o Estádio António Coimbra da Mota, a partir das 20h45, com arbitragem de Fábio Veríssimo







Os "dragões" vão defrontar os "canarinhos" pela terceira vez esta temporada na terceira competição diferente e ainda procuram a primeira vitória, depois de duas derrotas nos jogos anteriores, em casa (1-0) para a I Liga e fora (3-1) para a Taça da Liga, com o FC Porto a ficar fora da "final-four" da prova.





A motivação dos comandados de Vasco Seabra está em alta, até porque são uma das equipas em melhor forma nesta fase em Portugal, embora tenham tido um choque de realidade no seu último jogo, onde foram goleados por um Sporting (5-1) que soube explorar todas as suas debilidades, quando tentavam manter-se fiéis a si mesmos.





Este é um jogo com um sentido diferente, até porque é efetivamente a eliminar e onde cada erro se paga (ainda mais) caro. Por isso mesmo, não se esperam grandes revoluções nos onzes iniciais, até porque ambas as equipas têm objetivos bem definidos: o Estoril quer voltar ao bom momento e avançar, dando mais uma "machadada" em duelos contra os "dragões", o FC Porto quer afastar o mau momento atual, vingando-se dos "canarinhos" e avançando para a próxima fase.





Apesar disso, Sérgio Conceição continua privado de Zaidu e Taremi, ao serviço das respetivas seleções, e ainda de Marcano (lesão) e Cláudio Ramos (gripe). André Franco teve um jogo mal conseguido com o Boavista (1-1) e por isso é o grande candidato a dar lugar a Galeno, com Nico González também à espreita de um lugar, embora ainda atrás de Eustaquio e Grujic.





Na antevisão do encontro o treinador portista foi objetivo: "Temos de fazer coisas diferentes do que fizemos nos jogos anteriores, principalmente do jogo da Taça da Liga. A atitude competitiva que temos de ter, tem de estar sempre presente porque senão os adversários conseguem equilibrar os jogos".







No Estoril, Vasco Seabra não abriu o livro na antevisão da partida, mas também se espera um par de mexidas, quiçá com as chamadas ao "onze" inicial de Mangala e/ou Cassiano.













Na antevisão ao embate frente ao FC Porto, Vasco Seabra, técnico do Estoril Praia, garantiu que o desaire pesado diante do Sporting (5-1) já está esquecido: "Temos de nos levantar, temos de seguir e competir no jogo imediatamente a seguir. Temos um grupo de jogadores com os pés bem assentes na terra e sabemos que temos de trabalhar muito para que as coisas depois nos saiam", referiu.