Taça de Portugal. FC Porto vai doar receita da partida ao Celoricense

RTP
Reuters

O FC Porto vai defrontar este sábado o Celoricense, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. O jogo será no Estádio de Barcelos e a receita da partida será para o clube de Celorico de Basto.

O jogo terá início às 18h00 do próximo sábado e será disputado em Barcelos, com um estádio com capacidade para 12 mil pessoas.

A receita da partida irá reverter toda para o Celoricense, num montante que irá permitir novos investimentos para o clube do Campeonato de Portugal.

Uma boa notícia para o Celoricense que avisou, de imediato, não ter condições para receber o FC Porto em Celorico de Basto, dando ênfase à receita que o clube poderia vir a receber ao jogar com o atual líder da Liga Portuguesa.
