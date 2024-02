Taça de Portugal. Santa Clara quer dar luta ao FC Porto

Os "dragões", que já conquistaram a prova 19 vezes, entre as quais nas duas últimas épocas, prosseguem a defesa do troféu frente aos açorianos, que disputam pela segunda vez esta fase e perseguem a estreia nas meias-finais.



Para o FC Porto, nas últimas três deslocações ao Açores, o cenário não é o mais auspicioso: uma vitória, um empate e uma derrota.





Agora o contexto é distinto e o atual líder da II Liga procura tombar o primeiro grande da temporada.





Para evitar surpresas, o treinador Sérgio Conceição deverá evitar poupanças e, em conferência de imprensa de antevisão, admitiu mesmo que o Santa Clara está "mais forte" que no ano transato - época em que atuava na I Liga. "Tem uma equipa experiente, se estivesse na nossa I Liga estaria do meio da tabela para cima. É um jogo muito difícil e estão previstas condições difíceis, com chuva e vento...", revelou o técnico português.





Com a certeza que, nem Zé Pedro, nem Jorge Sánchez vão a jogo, a única grande novidade poderá ser Otávio, fazendo descansar Pepe.





Do lado açoriano, Vasco Matos que, recorde-se, envolveu-se numa picardia bem acesa na época transata com o treinador portista, mostrou-se confiante e assumiu: "Não podemos pensar que vamos para uma festa. É normal que haja uma motivação muito grande internamente nos jogadores. Isso também não nos pode retirar o foco no nosso trabalho, no rigor e nas nossas dinâmicas como equipa. Temos de ser muito competitivos e organizados e mesmo assim pode não chegar", destacou.