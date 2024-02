Taremi poderá ser opção contra o Arouca

Quatro dias depois da derrota persa nas meias-finais frente ao anfitrião Qatar (2-3) - que revalidou o cetro no sábado face à Jordânia -, o avançado esteve na sessão matinal dos ‘dragões’, que finalizaram a preparação do embate em Arouca, da 21.ª jornada da I Liga.



“Ele chegou ontem [sábado] e já treinou hoje, mas agora vamos ter uma conversa mais calma, até para ver se está disponível para amanhã [segunda-feira]. Há hipótese [de ir a jogo]”, projetou o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.



Mehdi Taremi, de 31 anos, acumulou três golos em cinco partidas na Taça Asiática, mas ficou a um passo do jogo decisivo, tal como tinha sucedido na sua estreia no torneio, em 2019, e voltou a falhar um inédito êxito pelo campeão continental em 1968, 1972 e 1976.



De fora dos treinos do FC Porto continua o lateral esquerdo Zaidu, que tem atuado pela Nigéria na Taça das Nações Africanas (CAN2023), cuja final decorre hoje entre a equipa orientada pelo técnico português José Peseiro e a anfitriã Costa do Marfim, em Abidjan.



O central espanhol Iván Marcano passou hoje a ser acompanhado no boletim clínico pelo guarda-redes Gonçalo Ribeiro, que, na semana passada, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no duelo da equipa B ‘azul e branca’ com a União de Leiria para a II Liga.



O FC Porto, terceiro classificado da I Liga, com 45 pontos, seis abaixo do líder isolado e campeão nacional Benfica, visitará o Arouca, oitavo, com 25, na segunda-feira, às 20:15, num embate da 21.ª ronda, sob arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.