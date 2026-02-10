"Teorias da conspiração". FC Porto reage à queixa do Sporting

O comunicado portista sublinha que o conteúdo da queixa do Sporting é pautado por factos que não correspondem à realidade.





Leia o comunicado do FC Porto: Em causa as alegações do Sporting CP



O FC Porto tomou conhecimento do comunicado hoje divulgado pelo Sporting CP, no qual anuncia a intenção de apresentar uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a propósito do jogo de ontem, fazendo uma lista extensa de alegações sobre “incidentes” e enquadramentos do espectáculo, assente em factos deturpados, falsidades e teorias da conspiração, e um evidente complexo de inferioridade.



O FC Porto informa que cumpriu todos os requisitos e procedimentos regulamentares propostos pela Liga, colaborando, como sempre, com as entidades competentes. Por isso, o Clube está perfeitamente confortável com qualquer participação ou averiguação do Conselho de Disciplina, a quem prestará todos os esclarecimentos que entenderem necessários.



No FC Porto compreendemos que a grandeza e a história incomodam. Nem todos lidam bem com um palmarés que não se escreve em comunicados nem com uma identidade que não se constrói ao abrigo de uma falsa superioridade moral e de uma hipocrisia conveniente, tantas vezes repetidas até parecerem verdade.



O FC Porto continuará a defender a verdade desportiva com a tranquilidade de quem não precisa de gritar para existir, e com a firmeza de quem não confunde comunicados com realidade.



O clube azul e branco classificou as acusações dos "leões" como sendo baseadas em "falsidades e teorias da conspiração", afirmando que o rival demonstra um "evidente complexo de inferioridade".O FC Porto negou qualquer irregularidade deliberada nas condições oferecidas ao Sporting, incluindo as críticas sobre o ar condicionado e a decoração do balneário visitante com capas de jornais.O clube portuense lamentou o que considera ser uma tentativa de desviar o foco do resultado desportivo através de queixas disciplinares junto do Conselho de Disciplina da FPF.