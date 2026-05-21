Thiago Silva despede-se do FC Porto

(Com Lusa)

"O vínculo contratual de Thiago Silva terminou e o defesa internacional brasileiro está de saída do FC Porto após duas passagens pelo clube", pode ler-se numa nota publicada pelos 'azuis e brancos' no sítio oficial na Internet.O antigo capitão da seleção brasileira, de 41 anos, já tinha representado a equipa B portista em 2005 e regressou ao clube em janeiro, 21 anos depois, como jogador livre, após terminar contrato com o Fluminense.O vínculo do defesa, válido até ao final da temporada, contemplava uma opção de extensão por mais um ano, que não foi acionada.Na segunda passagem pelo FC Porto, Thiago Silva somou 14 jogos entre I Liga, Taça de Portugal e Liga Europa, conquistando o título de campeão nacional."O tempo de Deus foi agora, voltei e fechei esse ciclo de uma forma vitoriosa. Deixei a minha fotografia na parede e este fica para a história como um dos principais títulos da minha carreira. Não é um adeus, é um até logo", afirmou o brasileiro, em declarações veiculadas pelos meios de comunicação do clube.Com uma extensa carreira ao mais alto nível, Thiago Silva destacou-se nas passagens por AC Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, além de ter somado 113 internacionalizações pela principal seleção do Brasil.Entre os 31 títulos conquistados figuram uma Liga dos Campeões e um Mundial de clubes pelo Chelsea, em 2021, sete campeonatos franceses pelo Paris Saint-Germain e uma Liga italiana pelo AC Milan.Apesar de ter falhado a convocatória de Carlo Ancelotti para representar o Brasil no Mundial 2026, objetivo assumido pelo jogador no regresso ao futebol europeu, Thiago Silva conquistou pela 'canarinha' uma Taça das Confederações, em 2013, e uma Copa América, em 2019.A nível individual, foi três vezes escolhido para a equipa do ano da FIFA (2013, 2014 e 2015) e eleito o melhor jogador do Mundial de clubes de 2021, entre várias outras distinções.