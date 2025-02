Tiago Djaló pede a melhor versão do FC Porto para vencer a Roma

“[Tem de ser] Um FC Porto com muita energia, forte desde o primeiro minuto. A Roma joga bem, tem jogadores com muita qualidade. Se estivermos concentrados, estaremos mais próximos de ganhar”, salientou o central, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro de quinta-feira, no Estádio do Dragão.



Sobre a possibilidade de a Roma estar motivada para vencer na Liga Europa para tentar salvar uma época menos conseguida no campeonato, em que ocupa a nona posição, Tiago Djaló admitiu que os italianos estão longe dos melhores dias, mas não espera facilidades.



“A Roma vem para ganhar e nós também temos de pensar nisso. Temos a noção de que a Roma não tem sido a Roma que conhecemos, mas nunca se sabe. Há dois jogos, em que tudo pode acontecer, e nós temos de fazer o nosso trabalho. Assim estaremos mais próximos da vitória”, reforçou.



O defesa internacional português frisou ainda que o treinador Martín Anselmi trouxe uma nova energia ao grupo portista.



“Trouxe mais energia à equipa. Temos feito a adaptação ao que o treinador quer, mesmo que não seja a 100%. Mas no que toca à energia, está lá. A equipa está focada, temos a noção de que temos dois jogos de play-off, mas o mais importante é o de amanhã [quinta-feira], iremos com tudo para ganhar", referiu.



Por outro lado, Djaló recusou-se a abordar o futuro no clube portista, ao qual está cedido pela Juventus: “Neste momento, estou emprestado, focado em dar o meu melhor. Tenho contrato com o FC Porto até final da época e é isso que interessa”.



O FC Porto recebe na quinta-feira, às 20:00, a Roma, numa partida da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa que será arbitrada pelo alemão Tobias Stieler.