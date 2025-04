Tiago Djaló treina à parte do plantel do FC Porto por motivos disciplinares

Pelas 07:00, três horas e meia antes de a equipa orientada pelo argentino Martín Anselmi começar a trabalhar, o defesa-central evoluiu sozinho no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, com o apoio de um elemento da equipa técnica portista.



Tiago Djaló, de 25 anos, está sob alçada disciplinar da SAD comandada por André Villas-Boas, após ter sido um dos jogadores do FC Porto que infringiram o regulamento interno do clube em relação à hora de recolhimento obrigatório, ao regressar já na madrugada de segunda-feira da festa de celebração do 23.º aniversário do também central brasileiro Otávio Ataíde.



À saída de um espaço de diversão noturna do Porto, alguns futebolistas foram filmados por alegados adeptos ‘azuis e brancos’, sendo que essas imagens foram difundidas nas redes sociais e chegaram ao conhecimento da SAD, que instaurou processos a Djaló e Otávio, mas também ao lateral-direito Martim Fernandes e ao extremo brasileiro William Gomes.



O internacional português ficou afastado da equipa na segunda-feira, dia em que o FC Porto voltou aos trabalhos, na sequência de duas folgas, que se seguiram à vitória na receção ao Famalicão (2-1), na sexta-feira, em encontro da 30.ª jornada da I Liga.



Ao contrário de Tiago Djaló, que tem sido alegadamente reincidente em episódios de indisciplina, Otávio, Martim Fernandes e William Gomes evoluíram com o restante plantel.



O extremo treinou condicionado pelo segundo dia, numa altura em que recupera de uma entorse no tornozelo direito e acompanha o sérvio Marko Grujić e Vasco Sousa no boletim clínico.



Emprestado pelos italianos da Juventus até ao final da temporada, sem opção de compra, Tiago Djaló soma 17 jogos e dois golos pelo FC Porto, mas não é utilizado há quase dois meses nem participará no próximo treino coletivo, na quarta-feira, pelas 10:30, no Olival.



O FC Porto, quarto classificado, com 62 pontos, prepara a visita ao Estrela da Amadora, 15.º, com 26, que está agendada para sábado, às 20:30, no Estádio José Gomes, na Amadora, em encontro da 31.ª ronda do campeonato.