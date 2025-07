Timmy Petit reforça andebol do FC Porto

Nascido em Guadalupe, Petit, de 24 anos, fez a sua carreira quase sempre em França, ao serviço do Saint-Raphaël e do Limoges.



“Estou muito feliz e entusiasmado por assinar pelo FC Porto. Sei que é um grande clube, com muita ambição e sinto que é o passo ideal nesta fase da minha carreira”, afirmou aos canais de informação do clube.



Petit é o terceiro reforço da equipa treinada pelo sueco Magnus Andersson, juntando-se ao lateral sueco Linus Persson e ao central espanhol Pol Valera.