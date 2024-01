Transferência de Otávio Ataíde para o FC Porto em risco

A RTP apurou que a transferência do central brasileiro está a ser dificultada pelo proprietário do clube minhoto, o israelita Idan Ofer.Em causa estará o pagamento faseado que tinha sido acordado entre os dois clubes para a mudança de Otávio para o Dragão.O proprietário do Famalicão terá rejeitado esse modelo devido à falta de pagamento da primeira tranche da transferência de Ivan Jaime.O médio espanhol foi para o FC Porto no verão e a parcela inicial deveria ter sido paga ao Famalicão em outubro.Em relação a Otávio, o acordo entre os clubes prevê o pagamento de 12 milhões de euros por 80 por cento do passe do central formado no Flamengo.O FC Porto tem agora poucas horas até ao fecho do mercado para acertar os moldes do negócio com o Famalicão ou para encontrar uma alternativa para o centro da defesa.



Nesta altura o treinador Sérgio Conceição tem apenas três centrais disponíveis no plantel: Pepe, Fábio Cardoso e Zé Pedro.