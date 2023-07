Treinador do FC Porto suspenso por um mês a duas semanas do início da nova época

Além do castigo, o técnico foi condenado a pagar uma coima de 10.200 euros por factos verificados nessa partida da 32.ª e antepenúltima jornada da prova, que foi vencida com reviravolta pelos `azuis e brancos` (2-1), em 14 de maio, no Estádio do Dragão, no Porto.

Vasco Matos, treinador-adjunto do Casa Pia à altura dos factos e agora técnico principal do Santa Clara, recém-despromovido ao escalão secundário, foi igualmente sancionado pelo órgão disciplinar federativo com um mês de suspensão, mais 4.080 euros de multa.

Dos restantes processos instaurados pelo CD da FPF, o quarto árbitro do desafio, Hélder Carvalho, foi punido com uma repreensão por "erro nos relatórios e atraso no seu envio".

Os outros três elementos da equipa de arbitragem liderada por Manuel Oliveira e os dois delegados designados pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional viram os respetivos processos serem arquivados, face à "inexistência de prova de qualquer ilícito disciplinar".

Na sequência do golo da reviravolta do FC Porto, que foi marcado por Danny Namaso, já aos 90+3 minutos, Sérgio Conceição efetuou um gesto polémico em direção ao banco de suplentes do Casa Pia e manteve uma acesa troca de palavras com Vasco Matos, numa altercação que se prolongaria no relvado depois do apito final do árbitro Manuel Oliveira.

A deliberação do CD da FPF foi conhecida a duas semanas da estreia oficial dos `azuis e brancos` em 2023/24, com a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão nacional Benfica, em 09 de agosto, em Aveiro, da qual pode vir a estar ausente o técnico portista.

Fonte do FC Porto disse à agência Lusa que será apresentado recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), com uma providência cautelar, na perspetiva de suspender a aplicação do castigo e assegurar a presença de Sérgio Conceição na decisão do troféu.