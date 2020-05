Treino do FC Porto com a presença de Pinto de Costa

De acordo com o site oficial dos `dragões`, o líder máximo do clube, devidamente protegido com uma máscara, esteve a acompanhar o treino, em que mais uma vez participaram Francisco Meixedo, Fábio Vieira e João Mário, todos jogadores da equipa secundária.

Como tem acontecido nos últimos dias, o técnico Sérgio Conceição teve à sua disposição todo o plantel, que esteve a trabalhar divido em três grupos.

Na sexta-feira, o FC Porto realiza novo treino, igualmente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, às 10:00.

Com 10 jornadas para cumprir, o FC Porto lidera a I Liga com 60 pontos, mais um do que o Benfica, segundo classificado.

Com o fim do estado de emergência no dia 03 de maio, o Governo autorizou o regresso dos jogos à porta fechada da principal competição de futebol, no fim de semana de 30 e 31 de maio, numa decisão que, no entanto, está dependente de aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Com a declaração de pandemia, em 11 de março, inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados - nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América - ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais de todas as modalidades.

Os campeonatos de futebol de França e Países Baixos foram, entretanto, cancelados, enquanto o da Alemanha teve hoje permissão para voltar e Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal preparam igualmente o regresso.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 263 mil mortos e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.105 pessoas das 26.715 confirmadas como infetadas, e há 2.258 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.